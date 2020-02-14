Апноэ, возникающее во сне, характеризуется кратковременной остановкой дыхания. Периодически повторяющийся синдром приводит к повышенной сонливости, ухудшает память и интеллект, снижает работоспособность, вызывает постоянную усталость. При расстройстве сна организм утрачивает способность сопротивления болезням, а клетки головного мозга не успевают очиститься от токсичных веществ. Чтобы сохранить здоровье, лечение апноэ сна нужно доверить специалистам. Чудодейственных методов для самостоятельного избавления от болезни еще не изобрели.

Разновидности апноэ во сне

Синдром апноэ – это серьезное заболевание, при котором у человека в сонном состоянии неоднократно останавливается дыхание. Прекращение вентиляции легких длится довольно продолжительное время – от 20 секунд до 2 минут. Это чревато временным снижением уровня кислорода в крови и повышением концентрации углекислого газа.

Сомнологи различают 3 типа апноэ во сне у взрослых:

Разновидность Особенности Обструктивное Патология вызвана сужением верхних дыхательных путей, а также их перекрытием Центральное Возникает при нарушении контроля над дыханием головным мозгом Смешанное Сочетание закрытия воздухоносных путей и неправильной работы стволовых механизмов регуляции дыхания

Чаще всего встречается обструктивный тип апноэ. Только представьте, у таких людей насчитывается до 30 эпизодов прерывания дыхания за 1 час. Дефицит кислорода и отсутствие освежающего сна ухудшает здоровье человека. В лучшем случае нелеченный синдром грозит развитием сердечно-сосудистых патологий, но встречаются случаи со смертельным исходом.

Почему возникает задержка дыхания во сне

Обструктивное апноэ у взрослых появляется по следующим причинам:

ожирение в сочетании с возрастными изменениями;

злоупотребление алкогольными напитками;

прием успокаивающих лекарственных средств;

постменопауза у женщин;

дефицит гормонов щитовидной железы;

избыточный синтез гормона роста.

Иногда прерывание дыхания в сонном состоянии появляется после кровоизлияния в мозг – инсульта. Синдром часто развивается на фоне стойкого повышения артериального давления, сахарного диабета, высокой концентрации холестерина в крови, ночной стенокардии, аритмии, рефлюкс-эзофагита.

Риск появления болезни повышается, если у человека:

нижняя челюсть сдвинута назад;

увеличенное основание языка или небные миндалины;

круглая форма головы в сочетании с короткой шеей;

стенки глотки утолщены;

если окружность шеи больше 43 см.

Центральное апноэ чаще диагностируется после пребывания на большой высоте, при постоянном употреблении опиоидных средств. Уменьшение активности центра, регулирующего дыхание, наблюдается после тяжелого поражения центральной нервной системы.

Как распознать болезнь

Большинству больных трудно самостоятельно оценить свое состояние. Чаще всего о том, что они беспокойно спят и перестают дышать во сне, узнают от близких. Заподозрить у себя болезнь можно при ощущении после просыпания боли в горле, сухости во рту.

Люди с апноэ жалуются на:

головные боли по утрам;

дневную сонливость;

хроническую утомляемость, вялость;

снижение концентрации внимания.

Как правило, такие больные громко храпят. В сонном состоянии они могут испытывать удушье, судорожно заглатывать воздух, просыпаться от внезапного громкого всхрапывания. Из-за плохого самочувствия у них появляется раздражительность, замедляется мышление, развивается депрессия.

Что будет, если не лечить патологию

Благоприятный прогноз гарантирует своевременное лечение апноэ у сомнолога. Нелеченные формы приводят к снижению умственных способностей, ухудшению памяти, повышают риск развития заболеваний сердца и сосудов. Постепенно человек начинает испытывать трудности с восприятием окружающего мира, утрачивает способность к обучению, в тяжелых случаях развивается слабоумие.

Снижение концентрации внимания может привести к тяжелым травмам. Нередко случаются несчастные случаи, автокатастрофы. Из-за большой вероятности случайного засыпания, таким больным советуют избегать работ, связанных с вождением транспортных средств, а также с манипуляциями на сложном оборудовании.

Как диагностируют апноэ в сомнологическом центре Юг-клиника

Обратившись в нашу клинику медицины сна, у вас есть отличная возможность обследоваться у ведущих специалистов Ростова-на-Дону. В нашем центре выявление болезни и ее причин проходит поэтапно.

На первичной консультации сомнолог оценивает степень риска наличия заболевания. Под пристальное внимание попадают:

пациенты старше 65 лет;

люди с ожирением;

если в анамнезе присутствует сахарный диабет, мерцательная аритмия, плохо контролируемая гипертония, инсульт.

В ходе опроса врач выявляет характерные жалобы на повышенную сонливость в дневное время, усталость, разбитость, трудности с засыпанием. О храпе и прекращении дыхания во время сна специалист узнает от родственников или соседей по комнате, которые наблюдают признаки апноэ у обратившегося за помощью человека.

Для подтверждения диагноза и определения степени тяжести болезни, обследование продолжается в лаборатории сна. Сомнолог назначает полисомнографию, которая включает:

электроэнцефалографию – для анализа изменений в уровнях сна и движении глазных яблок;

оксиметрию – для определения значения концентрации кислорода в крови;

измерение потока воздуха перед носом и ротовой полостью;

оценка амплитуды и типа дыхания при помощи специального монитора, размещенного на груди больного.

Диагностические мероприятия, проводимые в нашей клинике, безболезненны и абсолютно безопасны для здоровья. Для получения полной картины о состоянии пациента, может понадобиться консультация кардиолога и отоларинголога.

Методы лечения

Главная цель терапии сонного апноэ – обеспечение хорошей проходимости дыхательных путей, а также лечение сопутствующих заболеваний. Учитывая особенности клинического случая, специалист подберет оптимальное лечение.

В нашей клинике применяют самые современные терапевтические методы:

Использование ротовых аппликаторов. Специальные устройства, которые удерживают язык и выдвигают вперед нижнюю челюсть, эффективны только при легких формах заболевания. Дополнительным условием хорошего эффекта является индивидуальное изготовление вкладыша с предварительным снятием мерок. Тяжелые формы апноэ лечат СиПАП-терапией. Метод основан на применении специального дыхательного аппарата. Он включает маску и портативный компрессор, соединенные гибким шлангом. Постоянная подача воздуха обеспечивает хорошую проходимость верхних дыхательных путей, предупреждает вибрацию и смыкание стенок глотки во время сна. Иногда для расширения дыхательных путей целесообразно хирургическое лечение.

Дополнительно сомнолог дает рекомендации по устранению факторов риска: похудеть, не управлять транспортными средствами, отказаться от алкоголя, не употреблять лекарства, усиливающие сонливость.

Профилактика