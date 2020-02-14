Лечение

Расстройств сна

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  • бессоница
  • храп
  • АПНОЭ
  • дневная сонливость
  • ночные кошмары
  • сомнамбулизм (лунатизм)


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Чем мы занимаемся?

ЮГ-клинка: Мы занимается диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна. У нас есть все ресурсы, чтобы эффективно помогать пациентам даже с комплексными, длительными или осложненными расстройствами сна.

  • Клиника медицины сна
  • Полисомнография
  • ЭЭГ-диагностика
  • Когнитивно-поведенческая терапия
  • СИПАП-терапия

Предоставляемые услуги

Лечение бессоницы

Лечение ночных кошмаров

Лечение снохождения сноговорения

Лечение храпа

Лечение АПНОЭ

Затрудненное пробуждение по утрам

Лечение повышенной сонливости

Диагностика нарушений сна

Лечение нарколепсии
(сонный парали)

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В каких случаях и почему нужно обращаться к сомнологу

Вам необходима помощь специалиста, если Вас беспокоят следующие проблемы:

  • Бессонница: трудности с засыпанием, неоднократные пробуждения ночью, пробуждения, после которых невозможно повторно заснуть, трудности с пробуждением рано утром.
  • Повышенная дневная усталость, избыточная сонливость, трудности с концентрацией внимания.
  • Храп и остановки дыхания во сне.
  • Беспокойный сон, движения конечностей во сне, ночные кошмары.
  • Снохождение и сноговорение.
  • Нарушение циркадных ритмов, например, при сменной работе или после длительных перелетов.


В случае легких нарушений Вам поможет всего лишь одна консультация.

В более серьезных случаях специалист назначит Вам курс эффективного лечения.

Помните о том, что отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе к:

  • Ухудшению памяти и внимания.
  • Нарушению метаболизма, что может привести к появлению избыточного веса.
  • Расстройству психического здоровья, включая депрессию, тревожность, повышенную раздражительность.
  • Увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.

Что о нас говорят…

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Наши специалисты

Калинчук Анна Валерьевна

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Сомнолог, кандидат биологических наук. Опыт работы в области сомнологии 27 лет. С 2000 по 2006 год – докторант медицинского факультета Университета Хельсинки, Финляндия, с 2006 года – преподаватель и с 2013 года – профессор кафедры психиатрии медицинского факультета Гарвардского университета, США. Член Американского Общества Исследования Сна с 1997 года, член Европейского Общества Исследования Сна с 2001, член Американского Общества по Нейронаукам с 2001 года, член Американской Академии Медицины Сна с 2010. Автор более 100 научных публикаций в области сомнологии.


Анцыборов Андрей Викторович

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Врач психиатр, психиатр-нарколог, ассистент кафедры психиатрии-наркологии и медицинской психологии РОСТГМУ, опыт работы более 20 лет, автор более 40 научных работ, соавтор двух учебных пособий по психиатрии, психиатрии-наркологии.



Борисов Андрей Петрович

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Врач терапевт-гастроэнтеролог
Стаж практической работы 26 лет


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