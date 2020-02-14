Лечение
Расстройств сна
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- бессоница
- храп
- АПНОЭ
- дневная сонливость
- ночные кошмары
- сомнамбулизм (лунатизм)
Чем мы занимаемся?
ЮГ-клинка: Мы занимается диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна. У нас есть все ресурсы, чтобы эффективно помогать пациентам даже с комплексными, длительными или осложненными расстройствами сна.
- Клиника медицины сна
- Полисомнография
- ЭЭГ-диагностика
- Когнитивно-поведенческая терапия
- СИПАП-терапия
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В каких случаях и почему нужно обращаться к сомнологу
Вам необходима помощь специалиста, если Вас беспокоят следующие проблемы:
- Бессонница: трудности с засыпанием, неоднократные пробуждения ночью, пробуждения, после которых невозможно повторно заснуть, трудности с пробуждением рано утром.
- Повышенная дневная усталость, избыточная сонливость, трудности с концентрацией внимания.
- Храп и остановки дыхания во сне.
- Беспокойный сон, движения конечностей во сне, ночные кошмары.
- Снохождение и сноговорение.
- Нарушение циркадных ритмов, например, при сменной работе или после длительных перелетов.
В случае легких нарушений Вам поможет всего лишь одна консультация.
В более серьезных случаях специалист назначит Вам курс эффективного лечения.
- Ухудшению памяти и внимания.
- Нарушению метаболизма, что может привести к появлению избыточного веса.
- Расстройству психического здоровья, включая депрессию, тревожность, повышенную раздражительность.
- Увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.
Наши специалисты
Калинчук Анна Валерьевна
Анцыборов Андрей Викторович
Борисов Андрей Петрович