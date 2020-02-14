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Сомнолог, кандидат биологических наук. Опыт работы в области сомнологии 27 лет. С 2000 по 2006 год – докторант медицинского факультета Университета Хельсинки, Финляндия, с 2006 года – преподаватель и с 2013 года – профессор кафедры психиатрии медицинского факультета Гарвардского университета, США. Член Американского Общества Исследования Сна с 1997 года, член Европейского Общества Исследования Сна с 2001, член Американского Общества по Нейронаукам с 2001 года, член Американской Академии Медицины Сна с 2010. Автор более 100 научных публикаций в области сомнологии.